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Минобрнауки начало обсуждать новый статус магистратуры в России

Минобрнауки начало обсуждать новый статус магистратуры в России

При переходе на новую систему образования в России изменят статус магистратуры. Поступившие на нее студенты должны углублять полученные на базовой ступени знания, заявил ТАСС заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев.

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