Минобрнауки начало обсуждать новый статус магистратуры в России

При переходе на новую систему образования в России изменят статус магистратуры. Поступившие на нее студенты должны углублять полученные на базовой ступени знания, заявил ТАСС заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии