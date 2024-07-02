Недавний телефонный разговор который состоялся между главой Пентагона Остином и министром обороны России Андреем Белоусовым наделал немало шума на Западе.
Зачем на самом деле был слит секретный разговор Белоусова с главой Пентагона, рассказал экономист Хазин
Комментарии
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А
Александр
Живем с не завешанными и распахнутыми окнами. Так, чего хотим? Хоть занавесочки повесьте! Этот геополитический стриптиз и так очевиден, и без комментариев трепачей. Беспилотники! Пиндосы и наши финансы по полочкам раскладывают, и беснующиеся толпы русофобов на наш кошт повесили вместе с их баями. И передовицы нам пишут и в СМИ, и со сцены. Поза ДонКихота в клетке ММА. Тут тазик для бритья, - любимое снаряжение от Шойгу, - не поможет. Пора про дубинушку песни петь, а не от yellow submarine заходиться.
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11 час.
Олег Aзаров
Пока РЕАЛЬНО не начнём сбивать этих БОИНГОВ и ХОУКОВ с ФАЙТЕРАМИ, западные ублюдки ничего не поймут! Они начинают сраться, когда получают по зубам не угрозами, а кулаком!!!
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11 час.
ПавелЗзаварзин
... Хазина, как Остапа, понесло...
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8 час.
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