Сахар и целлюлоза из борщевика: эксперт по растениям предложил перерабатывать и получать пользу от вредного сорняка Ольга БезродняяВ Нижегородской области специалист по растениям Валентин Ивенин, предложил не бороться с борщевиком, а рационально использовать, перерабатывая его на сахар и целлюлозу.