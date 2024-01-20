Microsoft заявила, что связанные с Россией хакеры взломали учетные записи руководства

Microsoft утверждает, что зафиксировала взлом нескольких учетных записей сотрудников компании. "Команда по безопасности Microsoft обнаружила государственную атаку на наши корпоративные системы 12 января 2024 года", - отмечается в заявлении.
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