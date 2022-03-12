Юрий Каминский: «Не назвал бы оптимальными те условия, в которых моя группа и группа Башикрова работали в олимпийском сезоне»

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал разделение команды на группы.

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