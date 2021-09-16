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Жительница США оплатила долг героев репортажа «Таких дел» из села Ведлозеро. Они брали взаймы продукты в магазине

Жительница США оплатила долг героев репортажа «Таких дел» из села Ведлозеро. Они брали взаймы продукты в магазине

Жительница штата Нью-Мексико Одри закрыла долг Кристины и Ивана из села Ведлозеро — героев материала «Долговая книга судеб».

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Виктория Иванова
Одри, конечно, спасибо, но до чего доведены наши люди! И не говорите мне, что все они не хотят работать, а таджики хотят. Русских планомерно уничтожают.

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