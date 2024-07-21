Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 491 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Павлов
    Вообще-то за бардак на корабле отвечает капитан. И именно его вина, что он для выполнения определённых функций набрал...Подделка угробила...
  • Tatiana Tykhonova
    Он министр и обязан за все и всех отвечать!!!Подделка угробила...
  • Катерина
    "все чем мы пользуемся и имеем было построено и заложено в СССР при социализме."-------------------------------------...Домик на Кипре, к...

Подделка угробила пять самолётов Ил-76. Следствие вскрыло обман на фоне СВО

Подделка угробила пять самолётов Ил-76. Следствие вскрыло обман на фоне СВО

Царьград MOD Russia/Globallookpress Следственные органы вскрыли обман со стороны завода ВПК, который обнаружился во время СВО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Павлов
С него нельзя. Он из своихнебросаемых.
Ответить
38 мин.
Tatiana Tykhonova
Он министр и обязан за все и всех отвечать!!!
Ответить
14 мин.
Андрей Павлов
Вообще-то за бардак на корабле отвечает капитан. И именно его вина, что он для выполнения определённых функций набрал долбодятлов.
Ответить
4 мин.

Картина дня

наверх