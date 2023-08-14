Казахстанские бананы? Скоро они станут реальностью рынка сельхозпродуктов

Турецкая компания GenGroup Qazaqstan запустила производство по выращиванию бананов в Казахстане. В Туркестанской области Казахстана построен тепличный комплекс площадью 5,3 гектара, где выращиваются специально разработанные сорта бананов, адаптированные под условия казахстанского климата.
Популярные статьи
- Мошенники с Украины предлагают обманутым россиянам в качестве платы за «услуги» стать террористами и предателями Родины
- Россия ввела в эксплуатацию завод по производству тысяч боевых дронов
- Российские моряки остановили иностранное судно, применив оружие по нарушителю порядка следования в украинские порты
Свежие комментарии