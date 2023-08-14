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Казахстанские бананы? Скоро они станут реальностью рынка сельхозпродуктов

Казахстанские бананы? Скоро они станут реальностью рынка сельхозпродуктов

Турецкая компания GenGroup Qazaqstan запустила производство по выращиванию бананов в Казахстане. В Туркестанской области Казахстана построен тепличный комплекс площадью 5,3 гектара, где выращиваются специально разработанные сорта бананов, адаптированные под условия казахстанского климата.

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