Казахстанские бананы? Скоро они станут реальностью рынка сельхозпродуктов

Турецкая компания GenGroup Qazaqstan запустила производство по выращиванию бананов в Казахстане. В Туркестанской области Казахстана построен тепличный комплекс площадью 5,3 гектара, где выращиваются специально разработанные сорта бананов, адаптированные под условия казахстанского климата.