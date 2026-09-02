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Zero Hedge

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"Cartel Connections": 600 Pounds Of Cocaine Worth $10 Million Found In Queens Self-Storage Facility

"Cartel Connections": 600 Pounds Of Cocaine Worth $10 Million Found In Queens Self-Storage Facility

"Cartel Connections": 600 Pounds Of Cocaine Worth $10 Million Found In Queens Self-Storage Facility A routine-looking storage facility in Queens was allegedly holding something far more valuable than furniture and moving boxes, according to new reports from the New York Post and NBC New York.

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