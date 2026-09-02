"Cartel Connections": 600 Pounds Of Cocaine Worth $10 Million Found In Queens Self-Storage Facility A routine-looking storage facility in Queens was allegedly holding something far more valuable than furniture and moving boxes, according to new reports from the New York Post and NBC New York.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым