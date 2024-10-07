Жители Кубани массово жалуются на нашествия клопов-"вонючек"

"Удар" насекомых пришёлся на Апшеронский, Белореченский и Северский районы, а также Горячий Ключ.Жители Кубани сообщают в социальных сетях о нашествии мраморных клопов, которых также называют "вонючками" из-за их специфического запаха.
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