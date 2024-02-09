Реновация зоопарка, котельные и квартиры: на что мэрия предлагает потратить деньги?

Администрация Читы предложила внести в городской бюджет изменения – средства, как сказала во время заседания комитета думы глава комитета по финансам Татьяна Зеленская, планируют направить на демонтаж ледового городка, проектно-сметную документацию на реновацию зоопарка и другое.