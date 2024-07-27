Из Астраханской области в Казахстан вернули более 70 тонн лимонов, дынь и винограда

Продукция оказалась немаркированной. В период с 18 по 24 июля межрегиональным управлением Россельхознадзора совместно с сотрудниками территориального Пограничного управления ФСБ России и мобильной группой Астраханской таможни на фитосанитарном посту «Караозек» (Красноярский район) было выявлено нарушение карантинного фитосанитарного законодательства при ввозе из Казахстана 4 партий лимонов, дынь и винограда общей массой 71 тонна.