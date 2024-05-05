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Филатов о Гребенкине: «В «Торонто» назрели перемены. Всем надоело, что Марнер, Мэттьюс, Нюландер и Таварес не приносят результата. Разноплановость позволяет Никите спокойно зайти в топ-6»

«Гребенкин – точно игрок НХЛ. Его характер, уровень мастерства и разноплановость говорят за то, что у него там получится.

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