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Карун Чандок: «Проблемы Колапинто в «Альпин» – единственный шанс Дуэна вернуться в «Ф-1», вряд ли за Джеком будет следить другая команда»

Комментатор и бывший пилот «Формулы-1» Карун Чандок считает, что карьера Джека Дуэна в премьер-классе с высокой вероятностью завершена.

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