Миссия Украины в ООН пыталась сорвать акцию в память о фронтовиках

Постоянное представительство Украины в ООН консульство в Нью-Йорке обращались в городскую мэрию в попытке сорвать акции в память о фронтовиках, а также о погибших в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войн.
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