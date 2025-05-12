ФСБ: в Кузбассе задержали подростка за подготовку теракта

Несовершеннолетний житель Новокузнецка Кемеровской области планировал взорвать самодельное взрывное устройство (СВУ) на территории городского военкомата по заданию запрещенной в РФ террористической организации "Легион "Свобода России".
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