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Брюссель готов разблокировать субсидии для Венгрии

Брюссель готов разблокировать субсидии для Венгрии

Еврокомиссия (ЕК) планирует разблокировать полтора десятка миллиардов евро субсидий для Будапешта еще в этом году после того, как венгерский премьер-министр Виктор Орбан согласился с требованиями Брюсселя, обеспечивающими независимость судей.

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