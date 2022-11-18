Брюссель готов разблокировать субсидии для Венгрии

Еврокомиссия (ЕК) планирует разблокировать полтора десятка миллиардов евро субсидий для Будапешта еще в этом году после того, как венгерский премьер-министр Виктор Орбан согласился с требованиями Брюсселя, обеспечивающими независимость судей.