Не все понимают, что происходит сегодня на главных направлениях фронта, поэтому давайте прибегнем вот к такой аналогии - ВСУ это грибы.
ВСУ как грибы. Армия России собирает урожай
Комментарии
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СП
Сергей Потемкин
Будет...
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16 час.
Любовь Ткаченко
От Зеленского и до его спонсоров, зарыть без суда и следствия. И так всем понятно, что они преступники.
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14 час.
Сергей Трофимов
что то уж больно медленно идет утилизация укропии нужно добавит скорость а то скоро зима у ворот
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12 час.
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