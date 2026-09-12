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Неординарные газовые новости

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Пожалуйте бриться, Путин напомнил Европе о ее собственном выборе

Пожалуйте бриться, Путин напомнил Европе о ее собственном выборе

Газ по тысяче. Европа получила счет за новую модель рынка На энергетическом рынке особенно интересно возвращаться к старым спорам через несколько лет.

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