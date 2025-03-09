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"Зенит" попытается отменить красную карточку Венделу перед матчем со "Спартаком"

"Зенит" попытается отменить красную карточку Венделу перед матчем со "Спартаком"

Петербургский "Зенит" обратится в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) с просьбой отменить красную карточку бразильского футболиста Вендела, полученную в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским "Факелом".

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