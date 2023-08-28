PRIMPRESS.RU

183 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Кожин
    Гранты, льготы и материальная помощь педагогам Приморья - это хорошо. Если даже по"пятерке", по "десятке" ежемесячно....В Приморье благод...
  • Grandad
    Отлично. Теперь можно не развязывать руки владельцу банковских карт!Уже с сегодняшнег...
  • Привет Хотелов
    дурь«Теперь полный за...

Пенсионеров, у которых пенсия ниже 19 191 рубля, призвали оформить новую льготу с 30 августа

Пенсионеров, у которых пенсия ниже 19 191 рубля, призвали оформить новую льготу с 30 августа

Пенсионерам рассказали о новой льготе, которую можно будет оформить уже в ближайшие дни. Предоставлять приятную возможность будут при определенном размере пенсии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх