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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязани на нескольких улицах отключили холодную воду

В Рязани на нескольких улицах отключили холодную воду

Так, c 09:00 до 17:00 ресурса лишились жильцы 1-х Бутырок 4 и Московского шоссе 39 корп. 1. Холодной воды с 10:00 до 18:00 не будет по следующим адресам: ул.

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