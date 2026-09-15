В Рязани на нескольких улицах отключили холодную воду

Так, c 09:00 до 17:00 ресурса лишились жильцы 1-х Бутырок 4 и Московского шоссе 39 корп. 1. Холодной воды с 10:00 до 18:00 не будет по следующим адресам: ул.
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