Бумажные модели Аси и Дмитрия Козиных, покоряющие мир

Идея создания роскошных париков эпохи барокко из бумаги принесла международную известность выпускнице Черкасского национального университета Асе Козиной, поразив всех ювелирной тонкостью работы и изысканностью.
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