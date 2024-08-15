Уолц согласился на дебаты с Вэнсом

Кандидат в вице-президенты Соединенных Штатов от демократов, губернатор штата Миннесота Тим Уолц ответил согласием на предложение участвовать в теледебатах со своим оппонентом от республиканцев Джеймсом Дэвидом Вэнсом.
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