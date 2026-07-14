Дешёвый Patriot за год: кто платит за европейский щит Семьсот тысяч долларов за украинский перехватчи.
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Дешёвый Patriot за год: кто платит за европейский щит Семьсот тысяч долларов за украинский перехватчи.
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