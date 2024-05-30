Духовно-нравственный кризис русского общества накануне революции 1917 года

«…какое будущее ждет народ, чьи самые высокопоставленные представители развращены роскошью и суетностью до такой степени, что у них полностью отсутствуют национальное чувство и религиозное сознание, которыми они должны руководствоваться в своей жизни».
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