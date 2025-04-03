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Восхитительные куклы Михаила Зайкова

Восхитительные куклы Михаила Зайкова

Сегодня хочу вас познакомить с еще одним мастером, чьи работы вызывают восхищение и немножко трепет.Куклы восхитительные, потому что глядя на них, понимаешь, какую огромную работу проделал автор, чтобы создать не просто куклу, а настоящее произведение искусства.

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