Восхитительные куклы Михаила Зайкова

Сегодня хочу вас познакомить с еще одним мастером, чьи работы вызывают восхищение и немножко трепет.Куклы восхитительные, потому что глядя на них, понимаешь, какую огромную работу проделал автор, чтобы создать не просто куклу, а настоящее произведение искусства.