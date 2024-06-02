Неизвестные обстреляли легковой автомобиль в Новосибирске

В Новосибирске продолжает расти количество дорожно-транспортных происшествий. Несколько дней назад в Первомайском районе была предпринята попытка обстрелять серебристую иномарку, которая ехала по улице Героев Революции.
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