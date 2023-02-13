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Politico: новый пакет санкций ЕС может коснуться четырех российских банков, включая Альфа-банк

Новый пакет санкций ЕС против России может включить четыре российских банка, в том числе Альфа-банк, сообщает Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов.

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