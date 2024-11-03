Назвали "совком" за заметку "День 7 ноября, красный день календаря"

Сергей Петров

7 ноября не просто знаменательная дата и праздник для России, но и знаменательная дата для всего мира. Благодаря Великому Октябрю распалась мировая колониальная система, образовалось десятки независимых государств, не говоря уже о правах человека. Да, в последние годы существования СССР, коммунист стало словом нарицательным. И это благодаря таким главнюкам-коммунистам, как горбачев, ельцин, яковлев и прочим ублюдкам. Большинство российских миллиардеров, это бывшие коммунисты. И тем не менее, 7 ноября - должен быть красным днём календаря. Во Франции Великая французская революция, которая продолжалась 10 лет, сократила население страны на треть. Такого количества отрубленных голов не было не до не после революции. Не смотря на это, день Взятия Бастилии является национальным праздником Франции. Народ, не знающий своего прошлого не имеет будущего - сказал Михаил Ломоносов!