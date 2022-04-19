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Ходаковский показал кадры удара авиации РФ по «Азовстали»

Ходаковский показал кадры удара авиации РФ по «Азовстали»

Военно-политический деятель Донецкой народной республики, первый командир батальона «Восток» Александр Ходаковский опубликовал в соцсетях кадры последствий нанесенного российской авиацией удара по промышленному предприятию «Азовсталь» в Мариуполе.

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