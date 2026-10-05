Как прекратить договор аренды, если помещение уничтожено? Адвокат Ростислав Кравец отвечает

Уничтожение склада не прекращает аренду автоматически? Что делать, если арендодатель продолжает начислять плату? Как судебная практика решает вопрос прекращения аренды? И можно ли решить вопрос в добровольном порядке? Адвокат Ростислав Кравец в эфире ответил на вопросы зрителей и читателей.
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