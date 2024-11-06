Путин раскрыл свое отношение к русскому мату. «И правда грех, но кто без греха?»

Путин рассказал, что не слышал мата ни от матери, ни от отца Российский президент Владимир Путин заявил, что мат — это часть русского языка, и добавил, что сквернословие — грех, однако нет людей без грехов.
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