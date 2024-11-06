Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Путин раскрыл свое отношение к русскому мату. «И правда грех, но кто без греха?»

Путин раскрыл свое отношение к русскому мату. «И правда грех, но кто без греха?»

Путин рассказал, что не слышал мата ни от матери, ни от отца Российский президент Владимир Путин заявил, что мат — это часть русского языка, и добавил, что сквернословие — грех, однако нет людей без грехов.

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Комментарии
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Анатолий Кузнецов
как ни странно ни разу от своего деда не слышал мата, про бабку и речи нет. И родители матом не ругались... однако.
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9 час.

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