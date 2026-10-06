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Охрана бездействовала: 45 лет назад был убит президент Египта Анвар Садат

Охрана бездействовала: 45 лет назад был убит президент Египта Анвар Садат

Сорок пять лет назад в этот день, 6 октября 1981 года, был убит президент Египта Анвар Садат (полное имя — Мухаммед Анвар ас-Садат).

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