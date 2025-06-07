С 1 июня в Москве открылись 30 бассейнов на открытом воздухе

В Москве можно искупаться в бассейне под открытым небом по 30 адресам. Это 12 водоемов на фестивальных площадках, еще 12 – в городских парках и шесть бассейнов – в спортивных комплексах и частных местах отдыха, пишет РБК.
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