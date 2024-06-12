Отключение электроэнергии произошло с 5 по 30 микрорайоны в Актау

Об этом сообщили в ГКП «АУЭС», передает inAktau.kz. «В связи с отключением на одной из ячеек на ГПП-2 и ГПП-3 произошло частичное аварийное отключение с 5-го по 30 микрорайоны (22,23,5,6,7,28,27,13,14,15,17,19).