Замена домофона в квартире обошлась москвичу в 32 миллиона рублей

Житель Москвы отдал мошенникам украшения на 32 миллиона.В Москве 21-летний парень отдал аферистам семейные накопления, брендовые часы и драгоценности на общую сумму более 32,4 миллиона рублей.
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