Дания расширила призыв в армию в ответ на действия России и угрозы Трампа

Политика как она есть

Около 1,6 тыс. датских военнослужащих по призыву приступили к службе, передает Reuters. Агентство уточняет, что королевство намерено увеличить обороноспособность на фоне постоянных угроз президента Дональда Трампа присоединить Гренландию к США и конфликта России и Украины.