Политика как он...
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Политика как она есть

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Дания расширила призыв в армию в ответ на действия России и угрозы Трампа

Дания расширила призыв в армию в ответ на действия России и угрозы Трампа

Около 1,6 тыс. датских военнослужащих по призыву приступили к службе, передает Reuters. Агентство уточняет, что королевство намерено увеличить обороноспособность на фоне постоянных угроз президента Дональда Трампа присоединить Гренландию к США и конфликта России и Украины.

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