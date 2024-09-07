Жители гетто регулируют коренных обитателей столицы

"Эээ, что такое я не пойму, что ты хочешь сказать? Ты в лицо не свети, когда мы идем. И потом че ты в спину говоришь, в спину не говори нам, понятно?!"В Москве девушки приехали снимать репортаж про то, что один из столичных районов превращается в гетто, а по улицам страшно ходить.