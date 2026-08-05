ООН призвала не допускать жертв среди горожан после атак БПЛА в Геленджике и Подмосковье

Марта Уртадо заявила о росте угрозы для гражданского населения Управление Верховного комиссара ООН по правам человека потребовало от всех сторон конфликта принять меры для защиты гражданского населения, пишут РИА Новости.
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