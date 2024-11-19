В мэрии города раскритиковали работу ГУКа с обращениями на «Умном Смоленске»

Ранее глава города Александр Новиков ввёл новый показатель эффективности работы коммунальных служб В администрации города Смоленска провели анализ качества работы коммунальных служб на платформе «Умный Смоленск».
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