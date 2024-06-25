Закрыть или не закрыть: жители Севастополя предлагают варианты по обороне города

Вчера 1,3K прочитали Севастополец Сергей Степанов: «Запретить можно, а жить на что?» После террористической атаки на Севастополь у многих возник вопрос: не стоит ли закрыть город от туристов? Частые «прилеты», тревоги — все это будто не располагает к туристической атмосфере.
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