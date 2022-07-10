В Приамурье на объектах коммунальной службы Восточного военного округа проводится модернизация котельных

В Приамурье на объектах коммунальной службы Восточного военного округа проводится модернизация котельных

Все работы выполняются в соответствии с требованиями нормативно-технической документации с осуществлением технического надзора со стороны специалистов ЖКС № 7.

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