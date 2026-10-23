ЦСКА сыграет с « Автодором ». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд : ЦСКА – 5-0, УНИКС – 5-1, Локомотив-Кубань – 4-1, Зенит – 4-2, Бетсити Парма – 3-2, Автодор – 3-3, Уралмаш – 3-4, Енисей – 1-3, МБА – 1-4, Динамо-Владивосток – 1-4, Самара – 0-6.
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