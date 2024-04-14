Нижегородская п...
ГлавнаяБлогВластьЧП
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нижегородская правда

197 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Куницын
    Первые подразделения Французов переброшены на Украину. Война с Европой началась.В апреле 1919 год...
  • Астон Мартин
    ни стыда ни совестиДоцент Чирков рас...
  • Андрей Алферов
    Для того, чтобы понять кто,что сделал или не сделал,какие решения руководства СССР привели к катастрофе 1991 года,нео...Как председатель ...

«Нижегородское ополчение-2022» доставили партию гуманитарной помощи

«Нижегородское ополчение-2022» доставили партию гуманитарной помощи

В период с 29 марта по 2 апреля 2024 года участники народного движения «Нижегородское ополчение-2022» во главе с председателем городской Думы Нижнего Новгорода Олегом Лавричевым совершили 22‑ю поездку на Донбасс с очередной партией гуманитарного груза для нижегородских военнослужащих, мобилизованных и добровольцев, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх