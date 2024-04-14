«Нижегородское ополчение-2022» доставили партию гуманитарной помощи

В период с 29 марта по 2 апреля 2024 года участники народного движения «Нижегородское ополчение-2022» во главе с председателем городской Думы Нижнего Новгорода Олегом Лавричевым совершили 22‑ю поездку на Донбасс с очередной партией гуманитарного груза для нижегородских военнослужащих, мобилизованных и добровольцев, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.