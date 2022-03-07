Квантовые точки могут оказаться путем к созданию трехслойного датчика изображения высокого разрешения

Исследователи в США и Корее разрабатывают трехслойные датчики на основе квантовых точек (QD). Результатом их работы могут стать недорогие гибкие датчики с широким динамическим диапазоном, позволяющие получить полноцветные изображения без этапа демозаики, неизбежного при использовании датчика с массивом субпикселей основных цветов, лежащих в одной плоскости.