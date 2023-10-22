Почему в раздумьях люди чешут затылок

Человек, находящийся в раздумьях, решающий какую-то трудную задачу, непроизвольно касается лба. Кто-то чешет затылок, кто-то трëт лоб… Так чем же такие действия можно объяснить? Массаж головы Данным процессом на научном уровне заинтересовались испанские учёные из Гранадского университета.