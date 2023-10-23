Это и есть новое ралли Bitcoin? За один день главная криптовалюта мира подорожала на 12% – до 33,5 тыс. долларов

Прошлая неделя оказалась благоприятной для держателей Bitcoin и многих других криптовалют, но эта неделя еще лучше: за понедельник Bitcoin мощно рванул вверх, прибавив разом 12%! В итоге сейчас за 1 BTC дают 33,5 тыс.
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