Отличная новость от проката авто CabrioCar! 🔥 Мы в CabrioCar хотим сказать вам спасибо – и дарим 5% скидку на прокат до конца февраля! 🚗 по промокоду «СВОИ» ✨ У нас большой выбор: бизнес, премиум, спорткары, кабриолеты, внедорожники – выбирайте, что по душе! А если вы в Сочи, то ещё и яхты, катера, гидроциклы, квадроциклы и даже вертолёты! 🏎️⛵🚁 Работаем по Москве, Санкт-Петербургу, Казани, Сочи и Краснодар 💬 Напишите нам в WhatsApp – укажите город и класс авто, и мы подберём лучший вариант! Какую машину выберете для следующей поездки? 😉 +7 900 297-22-33 (только WhatsApp) Контакт для связи 89826904193 Константин Сайт Cabriocar.