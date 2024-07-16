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Снукер. Shanghai Masters. О’Салливан сыграет с Чжоу Цзиньхао, Трамп против Уильямса и другие партии

Снукер Shanghai Masters Шанхай, Китай 1/8 финала 16 июля Ронни О’Салливан (Англия) – Чжоу Цзиньхао (Китай) – 9.

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